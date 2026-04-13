FaktÜberblick In der Technologie-Ära gelten andere Investitionsregeln - Tech-Aktien liefern seit den späten 1990ern eine anhaltende Überrendite. Klassische Bewertungskennzahlen wie das KGV greifen bei disruptiven Unternehmen kaum noch. Entscheidend ist die Analyse technologischer Zyklen: Reifegrade, Hype-Kurven und Marktdurchdringung. Der Zyklen-Ansatz verbessert Timing und Trenderkennung und trennt früh Gewinner von Verlierern. Technologische Zyklen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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