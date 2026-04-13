Deutsche Mittelstandsunternehmen drängen zunehmend in die Rüstungsbranche, um von steigenden Verteidigungsausgaben zu profitieren.
Besonders seit der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten "Zeitenwende" hat sich dieser Trend bis in die Jahre 2025 und 2026 verstärkt. Ein deutliches Zeichen für diesen Boom ist einem Medienbericht zufolge die Entwicklung des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV): Die Mitgliederzahl ist stark gestiegen und liegt inzwischen bei rund 540 Unternehmen, nachdem sie im Februar 2025 noch bei 120 Mitgliedsunternehmen lag. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Besonders seit der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten "Zeitenwende" hat sich dieser Trend bis in die Jahre 2025 und 2026 verstärkt. Ein deutliches Zeichen für diesen Boom ist einem Medienbericht zufolge die Entwicklung des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV): Die Mitgliederzahl ist stark gestiegen und liegt inzwischen bei rund 540 Unternehmen, nachdem sie im Februar 2025 noch bei 120 Mitgliedsunternehmen lag. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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