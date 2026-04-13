Die Straße von Hormus wird von den Amerikanern blockiert, die Friedensverhandlungen mit dem Iran sind vorerst. gescheitert. Die Börsen gehen wieder nach unten. Ich möchte daher den Blick auf Dividendenaristokraten und Dividendenkönige richten. Hier gibt es Sonderrabatte. Diese Dauerzahler sind das Rückgrat eines jeden grundsoliden Buy-and-Hold-Depots. 25 oder gar 50 Jahre lang jedes verdammte Jahr die Ausschüttung anheben? Das zeugt von enormer Krisenresistenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer