Die RuMaS Trading-Strategie beruht unter anderem auf der Tatsache, dass wir uns nach möglichen Trading-Ideen umschauen und diese dann mit passenden Einstiegskursen versehen. Genau solch eine Gelegenheit bietet sich bei der heute im RuMaS Express-Service besprochenen Aktie. Seit Anfang des Jahres bewegt sich die Aktie in einer volatilen Seitwärtsphase. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte. Allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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