Die RuMaS Trading-Strategie beruht unter anderem auf der Tatsache, dass wir uns nach möglichen Trading-Ideen umschauen und diese dann mit passenden Einstiegskursen versehen. Genau solch eine Gelegenheit bietet sich bei der heute im RuMaS Express-Service besprochenen Aktie. Seit Anfang des Jahres bewegt sich die Aktie in einer volatilen Seitwärtsphase. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte. Allerdings ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.