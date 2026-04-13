Bereits am 10. Februar wurde im RuMaS Express-Service ein Einstieg bei Hexagon Composites vorgeschlagen. Die Geduld hat sich ausgezahlt: Am heutigen Montag verzeichnet die Aktie zum Redaktionsschluss einen Tagesgewinn von 6,38 Prozent, der maximale Gewinn hat sich damit auf 22,34 Prozent erhöht. Hexagon Composites, ein norwegisches Unternehmen mit Sitz in Ålesund, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion hochdruckfähiger Verbundstoffzylinder ...

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