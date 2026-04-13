Nvidia rüstet zur Mega-Übernahme. Laut Branchendienst SemiAccurate verhandelt der mit 4,6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung wertvollste Konzern der Welt seit über einem Jahr über den Kauf eines großen PC-Unternehmens. HP und Dell gelten als Ziele. Ein Deal würde die Hardware-Welt radikal verändern.Nvidia drängt mit massiver finanzieller Gewalt in den PC-Markt. Der Konzern führt laut SemiAccurate bereits seit Ende 2024 diskrete Gespräche mit einem Branchenschwergewicht. Ziel ist die vertikale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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