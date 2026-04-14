Ein neu entwickeltes KI-System des US-Unternehmens Anthropic zur Identifikation bislang unentdeckter Software-Sicherheitslücken könnte die Cyberbedrohungslage spürbar verändern. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht darin ein potenziell weitreichendes Risiko. Präsidentin Claudia Plattner erklärte auf Anfrage, dass ihre Behörde bereits im Austausch mit Anthropic stehe. Zwar habe das BSI das Tool namens Claude Mythos bislang noch nicht eigenständig geprüft, jedoch hätten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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