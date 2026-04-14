Zürich - Das Biotechunternehmen Kuros hat den Umsatz im ersten Quartal erneut deutlich gesteigert. Dazu trug vor allem das Knochenersatzprodukt MagnetOs bei. Zwischen Januar und März setzte Kuros 43,4 Millionen US-Dollar um und damit 51 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Erneut stellte das Schlüsselpräparat MagnetOs den Hauptteil der Einnahmen. Konkret spielte das Produkt 42,9 Millionen Dollar in die Kassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab