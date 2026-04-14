Berlin (ots) -- 52.000 Teilnehmer sorgen für klares Urteil- XTB gewinnt in CFD- Kategorie zum vierten Mal in Folge- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitetDie Liste an Auszeichnungen kann sich bei XTB schon zum Anfang des Jahres sehen lassen: Gerade ist der Online-Broker von Brokerwahl zum Broker des Jahres gewählt worden. Konkret sichert sich XTB in der Kategorie CFD, die in diesem Jahr CFD- und Forex-Broker zusammenfasst, den 1. Platz - bereits zum vierten Mal in Folge. Zuvor war XTB im März von Börse-Online zum Besten Online-Broker gewählt worden.Die Wahl von Brokerwahl, bei der sich zwischen dem 01. und 31. März 2026 über 52.000 Trader, Anleger und Investoren beteiligten, gehört zu den wichtigsten Vergleichen ihrer Art. Entsprechend erfreut zeigt sich Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB, über die Platzierung: "Diejenigen, die am besten entscheiden können, ob ein Service und ein Angebot erstklassig sind, haben abgestimmt und damit ein klares Zeichen gesetzt sowie ein Votum für XTB abgegeben. Ihr Urteil macht klar: Vertrauen, Qualität und Leistung machen den Unterschied - unter diesen Voraussetzungen als Beste abgeschnitten zu haben, bestätigt unsere Leistung und ist für uns Ansporn, unseren Kunden weiterhin die bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten", so der Brokerage-Experte.Die Brokerwahl ist eine der renommiertesten Auszeichnungen des Landes. Bereits seit 2001 findet unter Brokerwahl.de die Wahl zum Broker des Jahres statt."Die jüngste Auszeichnung ist unter anderem natürlich unserer Erfahrung im Bereich CFDs geschuldet - dabei wollen wir aber betonen, dass sich unser Angebot nicht nur an aktive Trader richtet, sondern wir mit Aktien, ETFs und Sparplänen auch Produkte für Anlegerinnen und Anleger bieten. Bei XTB können diese ihr Kapital arbeiten lassen - jeweils mit den Finanzinstrumenten, die am besten ihrem Risikoprofil und Anlagehorizont entsprechen.Hierzu passt, dass XTB im März bereits in der Leserwahl des beliebten Anlegermagazins Börse-Online zum Besten Online-Broker gekürt worden ist, und zwar in der Rubrik "Reiner Online-Broker".***Über XTBDie XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten.Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.Facebook: https://www.facebook.com/xtbdeTwitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeLinkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/Pressekontakt:Philipp Rosenewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-35E-Mail: philipp.rose@newskontor.deOriginal-Content von: XTB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172482/6254962