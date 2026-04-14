Schon seit Jahren arbeiten der Flugzeughersteller Bristell und der E-Flugzeug-Technologieanbieter H55 an einem elektrischen Flugzeug für Flugschulen. Als neuer Partner kommt nun Safran an Bord, das den passenden E-Motor liefert. Und Fortschritte beim Batteriesystem gibt's auch. Bereits 2019 berichteten wir über den ersten Testflug der Bristell Energic mit Technologie von H55. Seitdem hat sich viel getan und das zweisitzige E-Flugzeug, das bald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net