Anleger verzweifeln an dem Kursverlauf des deutschen Softwareanbieters SAP. Seit Jahresbeginn verlor die SAP-Aktie rund -30% und ein Ende ist nicht in Sicht. Am Dienstag steht sie aktuell unverändert bei 144,90 €. Damit steht sie wieder auf dem Niveau von Anfang 2024. Was ist hier zu erwarten? Charttechnisch überverkauft Der stetige Kursrückgang ist ein Beleg dafür, dass die Anleger das Vertrauen in die Aktie verlieren. Mittlerweile erreichte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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