Was der Iran-Krieg und der damit verbundene Energiepreisschock für Portfolios bedeuten, war die brennende Frage bei der Diskussionsrunder der Investmentexperten bei der 71. Börsianer Roadshow. Und die Befunde waren durchaus spannend. Anton Fischer von der MEAG mahnte zur historischen Einordnung: "Der Inflationsimpuls ist da. Wir sehen ihn an den Tankstellen, wir werden ihn bald in vielen anderen Kategorien sehen." Er verwies auf frühere Energiekrisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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