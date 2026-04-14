- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 21. Mai 2026 in der Regionalleitung Bayernwerk AG, Luitpoldplatz 5, 95444 Bayreuth um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 1,60 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 21. Mai 2026 in der Regionalleitung Bayernwerk AG, Luitpoldplatz 5, 95444 Bayreuth um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 1,60 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Weissmainkraftwerk Röhrenhof AG - HV am 21.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 21. Mai 2026 in der Regionalleitung Bayernwerk AG, Luitpoldplatz 5, 95444 Bayreuth um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 1,60 €/Aktie.Den...
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|16.04.25
|Weissmainkraftwerk Röhrenhof AG - HV am 22.05.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 22. Mai 2025 im Bayernwerk AG, Luitpoldplatz 5, 95444 Bayreuth um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel...
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