Am 25. März, abends gegen 19:00 Uhr, wurde im RuMaS Express-Service der direkte Konkurrent von Nordex ins Augenmerk genommen. In dem Artikel mit der Überschrift "Startschuss für die Aufholjagd?" wurde eine entscheidende charttechnische Entwicklung analysiert. An diesem Tag gelang der Vestas-Aktie das Überschreiten der 38-Tage-Linie und der 100-Tage-Linie sowie der Ausbruch über das Hoch der Seitwärtsbewegung. Diese drei charttechnischen Kaufsignale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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