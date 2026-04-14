ITM Power ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Serienfertigung von PEM-Elektrolyseuren zur Erzeugung von "grünem" Wasserstoff spezialisiert hat. Ziel ist die Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr durch skalierbare Wasserstofflösungen. Das 2000 gegründete britische Unternehmen arbeitet mit Partnern wie Linde und hat Verträge mit RWE, Shell, Yara und weiteren.In der vergangenen Woche ist der Aktie des Wasserstoffunternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS