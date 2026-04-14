Am Abend des 31. März, gegen 19:30 Uhr, wurde im Express-Service unter der Überschrift "Analysten bleiben optimistisch trotz Kursrückgang" ein Trading-Tipp veröffentlicht. Dabei wurde auf die deutlichen Kursverluste eingegangen, die in dieser Größenordnung schon lange nicht mehr bei Meta Platforms zu beobachten waren. Dieser Hinweis diente als Grundlage für den Trading-Tipp:"Die Aktie ist heute an der Nasdaq mit einer Aufwärtslücke in den Handelstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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