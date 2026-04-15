Nebius treibt den Ausbau seiner K.I.-Infrastruktur mit einem Großprojekt in Finnland weiter nach vorn. In Lappeenranta soll ein Rechenzentrum mit 310 Megawatt entstehen, das nach Unternehmensangaben stufenweise ab 2027 ans Netz gehen soll und mit einem Investitionsvolumen von mehr als 10 Milliarden Dollar zu den größten Vorhaben dieser Art in Europa zählt. Für die Aktie ist das relevant, weil Nebius damit zeigt, dass die milliardenschweren Vertragszusagen aus dem Hyperscaler-Geschäft nicht nur Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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