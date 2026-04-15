Bei Avis läuft der Kurs der Nachricht voraus. Die Aktie hat sich innerhalb eines Monats um rund 264 Prozent verteuert und legte am Montag noch einmal um 24 Prozent zu, obwohl es dafür keine neue operative Wendung im Geschäft gab. Die belastbarste Erklärung liegt im Marktmechanismus selbst: sehr hohe Leerverkaufsquoten, Optionspositionen rund um Pentwater Capital und ein dadurch beschleunigter Short Squeeze. Für die Aktie ist das kursrelevant, weil der Anstieg damit vor allem technisch getrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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