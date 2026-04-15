Bloom Energy hat mit Oracle die bislang wichtigste Bestätigung seiner AI-These geliefert: Der Konzern soll im Rahmen eines erweiterten Abkommens Brennstoffzellenkapazität von bis zu 2,8 Gigawatt bereitstellen, davon sind 1,2 Gigawatt bereits vertraglich gebunden und im Aufbau. Für die Aktie ist das deshalb relevant, weil Bloom damit vom Technologiezulieferer in die Größenordnung eines strategischen Strompartners für Hyperscaler rückt. Der Markt reagierte entsprechend scharf: Die Aktie stieg am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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