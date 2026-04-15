Auf das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2019 war die Bechtle-Aktie (515870) im Vormonat zurückgefallen, nachdem der IT-Dienstleister auf schwierige Rahmenbedingungen hingewiesen hatte und sehr defensive Ziele für das laufende Geschäftsjahr formulierte. Zuletzt keimten im IT-Dienstleistungssektor aber wieder erste Hoffnungen auf, wonach die negativen Konjunkturauswirkungen nicht so extrem auf die Branche auswirken, wie zwischenzeitlich befürchtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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