Eine aktuelle Studie des Unternehmens IONOS in Zusammenarbeit mit YouGov zeigt, dass kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Deutschland zunehmend offen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind, gleichzeitig jedoch deutliche Vorbehalte haben.
Die Umfrage bezieht sich neben Deutschland auch auf weitere europäische Länder wie Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Rund 65 Prozent der KMU bewerten KI grundsätzlich positiv, da sie sich davon Effizienzgewinne und Unterstützung im Umgang mit dem Fachkräftemangel erhoffen. Gleichzeitig spielt das Thema Datensouveränität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Die Umfrage bezieht sich neben Deutschland auch auf weitere europäische Länder wie Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Rund 65 Prozent der KMU bewerten KI grundsätzlich positiv, da sie sich davon Effizienzgewinne und Unterstützung im Umgang mit dem Fachkräftemangel erhoffen. Gleichzeitig spielt das Thema Datensouveränität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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