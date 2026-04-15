Der US-amerikanische E-Wohnwagen-Hersteller Lightship hat eine Erweiterung seines Produktionsstandorts in Colorado angekündigt, um die Produktionskapazität zu vervierfachen. Und auch bei der Ausstattung des Elektro-Wohnwagens gibt es eine entscheidende Änderung. Das Unternehmen wird seine bestehende 32.000 Quadratfuß große Anlage (ca. 3.000 Quadratmeter) um etwa 44.000 Quadratfuß (ca. 4.100 Quadratmeter) erweitern. Die Bauarbeiten sind bereits im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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