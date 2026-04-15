Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der THE NAGA GROUP AG. Octavian Patrascu (CEO) und Jeremy Schlachter (CFO) werden einen Überblick über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 geben, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde.
Unternehmen: THE NAGA GROUP AG
Datum: 23.04.2026 15:00 Uhr
Speaker: Octavian Patra?cu, null und Jeremy Schlachter,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-1GA2BoJ
+++
Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD's und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.ISIN: DE000A41YCM0
Unternehmen: THE NAGA GROUP AG
Datum: 23.04.2026 15:00 Uhr
Speaker: Octavian Patra?cu, null und Jeremy Schlachter,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-1GA2BoJ
+++
Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD's und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.ISIN: DE000A41YCM0
© 2026 NuWays