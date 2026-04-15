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WKN: A0MPF5 | ISIN: DE000A0MPF55 | Ticker-Symbol: HHX
Hamburg
15.04.26 | 08:16
324,00 Euro
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Logistik/Transport
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