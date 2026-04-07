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HAMMONIA Schiffsholding AG: Verkauf des Containerschiffes "HAMMONIA BALTICA"



07.04.2026 / 09:46 CET/CEST

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HAMMONIA Schiffsholding AG: Verkauf des Containerschiffes "HAMMONIA BALTICA"

Hamburg, den 07.04.2026 - Die MS "BALTICA OSLO" Schiffahrts GmbH & Co. KG, an der die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55; nachfolgend HHX) seit der in 2024 erfolgten Beteiligungsreduktion noch mit 24,5 % beteiligt ist, hat das Containerschiff "HAMMONIA BALTICA" an eine vietnamesische Reederei zu einem Preis von USD 30,5 Mio. verkauft.

Nach Abzug der Verbindlichkeiten ergibt sich daraus für HHX ein anteiliger Erlös von rund USD 6,5 Mio. Im Gegenzug verliert die Gesellschaft die kontrahierten Chartererlöse bis mindestens Ende Juli 2027 aus der mit Maersk geschlossenen Zeitcharter.

Die Abschlusserstellung für das Geschäftsjahr 2025 läuft, eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 wurde noch nicht aufgestellt. Der Verkaufseffekt wird sich im Halbjahresergebnis 2026 niederschlagen.

Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg