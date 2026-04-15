Am Dienstagabend wurde im RuMaS Express-Service die Aktie des Zahlungsdienstleisters Adyen analysiert und basierend auf charttechnischen Signalen der Einstieg vorgeschlagen. Heute konnte die Aktie bis zum Redaktionsschluss einen Gewinn von 4 Prozent verbuchen. Besonders erfreulich ist die Performance des vorgeschlagenen Knockout-Hebel-Zertifikats, das innerhalb dieser kurzen Zeitspanne mehr als den fünffachen Gewinn erzielen konnte. Die Analysten ...

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