Am Ostersamstag wurde im RuMaS Express-Service auf das französische Unternehmen Eutelsat aufmerksam gemacht, das sich auf Satellitenkommunikation spezialisiert hat. Der Trading-Tipp hat bisher einen Aktiengewinn von 12 Prozent gebracht und bestätigt somit die Einschätzung. Am Dienstag wurde die 200-Tage-Linie unter steigendem Handelsvolumen auf Schlusskursbasis geschafft, das dadurch entstandene Kaufsignal wurde heute mit einem Anstieg auf bis zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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