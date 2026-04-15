Die Wall Street feiert: Getragen von Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende und dem KI-Hype knacken der S&P 500 und der Nasdaq neue Rekordhochs. Während US-Präsident Donald Trump den nächsten Börsen-Boom ausruft, ignorieren die Anleger die Warnsignale aus dem aktuellen Konjunkturbericht der Fed und setzen voll auf die Fortsetzung der Rally.An der Wall Street schloss der S&P 500 am Mittwoch mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 7.022 Punkten auf einem neuen Rekordhoch. Der Nasdaq Composite kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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