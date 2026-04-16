Die Lage der Weltwirtschaft zwischen Kriegen und Energiepreis-Schock zwingt die Industrie und die Logistikbranche zu Sofortmaßnahmen. Während die Energiepreise steigen, fordern auch strengere Klimaschutzregeln die Abkehr von fossilen Brennstoffen. In diesem Marktumfeld suchen die großen Reedereien wie Hapag-Lloyd nach sofort wirksamen Lösungen, um den Treibstoffverbrauch ihrer Flotten ohne langwierige Umbauten zu senken. Auch im Flugverkehr diskutiert man bereits, Flüge ausfallen zu lassen oder nur moderne Flugzeuge mit einem geringeren Kraftstoffverbrauch einzusetzen. Während die Wirtschaft mit den Rahmenbedingungen kämpft, investieren kapitalstarke Finanzmarktakteure wie Brookfield Asset Management im großen Stil in die Transformation der Industrie. Als Entwickler einer Brückentechnologie bietet dynaCERT mit seinem innovativen HydraGEN-Ansatz eine sofort verfügbare Nachrüstlösung für Dieselmotoren, die den Kraftstoffbedarf unmittelbar reduziert und die Emissionsbilanz verbessert. Da dieses Geschäftsmodell perfekt in die Zeit passt, lohnt es sich, einen detaillierten Blick auf Branche und Unternehmen zu werfen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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