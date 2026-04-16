Die Wall Street blickt optimistisch in die Zukunft - und straft alle Crash-Propheten ab. Trotz globaler Krisen hat der S&P 500 ein historisches Rekordhoch erreicht. Was wir als langfristige Anleger daraus lernen können. Wer in den letzten Wochen nur die düsteren Schlagzeilen verfolgt hat, dürfte sich aktuell verwundert die Augen reiben. Im Nahen Osten herrscht ein schwerer Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran, die Straße von Hormus ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer