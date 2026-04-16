© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie Logistikbranche gilt als der Blutkreislauf der Wirtschaft. Wenn es Probleme gibt, zeigt sich das zuerst dort. J.B. Hunt, eines der größten Logistikunternehmen der USA, überrascht mit starken Q1-Zahlen. Die erstaunlich stabilen Quartalszahlen von J.B. Hunt zeigen es: Die US-Wirtschaft bleibt auch in unruhigen Zeiten auf Kurs. So hat das US-Logistikunternehmen im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,49 US-Dollar je Aktie erzielt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Einnahmen stiegen auf 3,1 Milliarden US-Dollar und lagen somit über den prognostizierten 3 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz ohne Treibstoffzuschläge stieg im ersten Quartal um 3 Prozent und übertraf …Den vollständigen Artikel lesen
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