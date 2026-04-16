Die europäischen Banken pushen die paneuropäische Zahlungslösung Wero, und das mit wachsendem Erfolg. Getragen von einer Allianz europäischer Kreditinstitute, ist Wero bereits in Belgien, Frankreich und Deutschland etabliert. Andere Länder folgen: Österreich übrigens heuer, einige Banken integrieren Wero gerade. Frankreich führendLaut einer aktuellen Bearing Point-Umfrage unter rund 10.000 Befragten in neun Ländern europaweit wird Wero wie auch andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer