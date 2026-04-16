Nach der Teilnahme von TKMS an der mwb research German Select Conference wurde unser Vertrauen in die strukturellen Stärken des Geschäftsmodells erneut bestätigt. Unserer Ansicht nach verkennt der Markt weiterhin, dass sich TKMS fundamental von landbasierten Verteidigungsunternehmen unterscheidet, mit langfristiger Visibilität durch Marineprogramme, einem extrem hohen Auftragsbestand und weiterem Margenpotenzial. BUY, Kursziel EUR 125,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
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