Die Snap-Aktie ist wieder auf die Überholspur gewechselt. Nachdem der Kurs der Social-Media-Plattform Ende März auf ein Allzeittief bei 4 US$ gefallen war, legte er bis heute um +50% zu. Was begeistert die Börse plötzlich wieder an Snap und sollten Anleger auch wieder Gefallen an der Aktie finden? KI ersetzt Menschen Der Einstieg des aktivistischen Investors Irenic Capital bei Snap Ende März entfaltet offenbar bereits jetzt schon eine große Wirkung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de