Die Apple-Aktie zeigt nach einer schwächeren Phase wieder klare Stärke. Nach dem erfolgreichen Test einer wichtigen Unterstützungszone rückt nun die nächste Frage in den Fokus, ob die Bewegung weiter in Richtung neuer Hochs getragen werden kann. Starke Reaktion auf Schlüsselunterstützung Die Aktie von Apple zeigt eine klare Gegenbewegung und notiert aktuell bei rund 266 US$. Zuvor wurde die Unterstützungszone im Bereich von 245 US$ erneut angelaufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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