Circus SE setzt ihren Expansionskurs konsequent fort - und überrascht mit einer strategisch spannenden Akquisition. Mit der Übernahme des belgischen Robotik-Spezialisten Alberts erweitert das Unternehmen sein Portfolio deutlich - und erschließt gleichzeitig neue Anwendungsfelder jenseits des Defence-Sektors. Übernahme mit sofortigem Umsatzbeitrag Circus sichert sich mit Alberts nicht nur Technologie, sondern auch ein laufendes Geschäft. Das 2015 gegründete Unternehmen betreibt bereits Systeme in mehreren europäischen Ländern und arbeitet mit namhaften Kunden wie Danone, Decathlon und Sodexo. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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