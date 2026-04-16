Datum der Anmeldung:
13.04.2026
Aktenzeichen:
B3-54/26
Unternehmen:
Agilent Technologies, Inc., Santa Clara/CA/USA; Anteilserwerb und Erwerb alleiniger Kontrolle über BC Midco I, Inc (= Biocare Medical), Pacheco/CA/USA (Nähe San Francisco)
Produktmärkte:
Entwicklung und Vertrieb primärer Antikörper und Reagenzien sowie Geräte für Labordiagnostik (Immunhistochemie ICH" In-situ-Hybridiesierung "ISH")"
13.04.2026
Aktenzeichen:
B3-54/26
Unternehmen:
Agilent Technologies, Inc., Santa Clara/CA/USA; Anteilserwerb und Erwerb alleiniger Kontrolle über BC Midco I, Inc (= Biocare Medical), Pacheco/CA/USA (Nähe San Francisco)
Produktmärkte:
Entwicklung und Vertrieb primärer Antikörper und Reagenzien sowie Geräte für Labordiagnostik (Immunhistochemie ICH" In-situ-Hybridiesierung "ISH")"
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