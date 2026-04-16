EQS-News: Global Fashion Group S.A.
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Global Fashion Group S.A.
|5 Heienhaff, Senningerberg
|1736 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|investors@global-fashion-group.com
|Internet:
|https://www.global-fashion-group.com
|ISIN:
|LU2010095458
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309926 16.04.2026 CET/CEST