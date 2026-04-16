Der schwedische Medtech-Titel hat sich in den zurückliegenden Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet. Auf Monatssicht steht ein Kursplus von etwa 35 Prozent zu Buche. Die Gründe für das Comeback sind vielschichtig. Indes wird sich in der kommenden Woche zeigen, wie das erste Quartal für den Hersteller von Knochenersatzmaterialien gelaufen ist.Am 22. April wird Bonesupport die Zahlen für das erste Jahresviertel vorlegen. Die Analysten von ABG Sundal Collier erwartet im ersten Quartal ein Erlösplus aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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