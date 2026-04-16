© Foto: Pixabay/ Alexsander-777Prologis, der größte Immobilieninvestitionsfonds (REIT) der Welt, hat allen Krisen zum Trotz ein weiteres, starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Rückenwind für die Dividende? Prologis: Der stille, aber überaus erfolgreiche US-Immobilienriese Der auf Gewerbe- und Industrieimmobilien spezialisierte US-REIT Prologis ist mit einem Börsenwert von 133,4 Milliarden US-Dollar der größte private Immobilieninvestitionsfonds der Welt. Angesichts des geographisch breit diversifizierten Portfolios sind Immobilien wie Logistikzentren auch hierzulande anzutreffen. Zu den Kunden von Prologis gehört beispielsweise Amazon, das sich nach dem Triple-Net-Lease-Modell in den Hallen des Immobilienkonzerns …Den vollständigen Artikel lesen
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