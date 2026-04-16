Die älteste Bank der USA präsentiert sich in Bestform. BNY Mellon hat am Donnerstagnachmittag Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dank eines starken Zinsüberschusses und Effizienzsprüngen durch KI-Integration klettert das Papier auf ein neues Rekordhoch.BNY Mellon hat zum Jahresauftakt ein starkes Ergebnis abgeliefert. Das US-Finanzinstitut steigerte den bereinigten Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 2,24 Dollar. Damit wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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