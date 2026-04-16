Die Aktie von CTS Eventim befindet sich nach einem deutlichen Tagesverlust von über 20 Prozent am 27. März weiterhin auf Erholungskurs. RuMaS hatte seinen Abonnenten vorgeschlagen, in der Nähe des Tiefpunkts einzusteigen, da der Kursrückgang als übertrieben eingeschätzt wurde. Im aktuellen Chartbild zeigt sich mittlerweile ein klarer Aufwärtstrend. Heute wurde das zuletzt am 12. April auf 58,00 Euro angehobene Kursziel zum Handelsende auf Xetra überschritten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.