Die Aktie von CTS Eventim befindet sich nach einem deutlichen Tagesverlust von über 20 Prozent am 27. März weiterhin auf Erholungskurs. RuMaS hatte seinen Abonnenten vorgeschlagen, in der Nähe des Tiefpunkts einzusteigen, da der Kursrückgang als übertrieben eingeschätzt wurde. Im aktuellen Chartbild zeigt sich mittlerweile ein klarer Aufwärtstrend. Heute wurde das zuletzt am 12. April auf 58,00 Euro angehobene Kursziel zum Handelsende auf Xetra überschritten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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