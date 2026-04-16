Li-FT Power ist ein kanadisches Unternehmen, das nach Lithium sucht und dieses fördern möchte. Bereits gestern Abend wurde das Unternehmen im Express-Service vorgestellt, wobei die Überschrift des Artikels lautete: "Zwischen Fehlausbruch und Gewinnexplosion - der heiße Trading-Tipp!" Der Trading-Tipp an die Abonnenten war klar formuliert: "Li-FT Power hat in der Vergangenheit nach größeren Kurskorrekturen regelmäßig starke Gegenreaktionen gezeigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS