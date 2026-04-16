Die Wall Street liebt ihre Dramen. Wenn an der Börse eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, schaltet der Verstand vieler Marktteilnehmer auf Durchzug. Aktuell erleben wir das bei einer Branche, die eigentlich als der Inbegriff der Langeweile und Stabilität gilt: den großen Lebensmittelherstellern. Egal ob Kraft Heinz, General Mills, Campbell Soup, Nestlé oder Mondelez - die Kurse sind in den vergangenen Monaten reihenweise in den Keller gerauscht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer