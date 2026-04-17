Der Vorteil des Meeresbodens: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

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Jedes Smartphone, jedes Elektrofahrzeug auf der Straße, jede Windturbine am Horizont und jedes Kampfflugzeug, das den nationalen Luftraum schützt, ist auf dieselben wenigen kritischen Mineralien angewiesen!

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.

Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan. Diese Metalle bilden die unsichtbare Architektur der modernen Zivilisation. Doch die Art und Weise, wie wir sie gewinnen, ist fehlerhaft und eine grundlegend überlegene Alternative liegt seit Millionen von Jahren auf dem Grund des Pazifischen Ozeans.



Investment-Highlights

Ticker-Symbole: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

Marktkapitalisierung: ca. 27 Mio. CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand: 25. März 2026)

ca. 27 Mio. CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand: 25. März 2026) Aktive US-Regulierungs- und Verteidigungspipeline: Einreichung einer Stellungnahme beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) [1] zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien sowie eines Antrags auf Explorationslizenz bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone. [2]

Einreichung einer Stellungnahme beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien sowie eines Antrags auf Explorationslizenz bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone. Zielgebiet für Mineralrechte: Die Clarion-Clipperton-Zone, die schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen trockene polymetallische Knollen enthält, darunter Nickel, Kobalt und Mangan [3]

Die Clarion-Clipperton-Zone, die schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen trockene polymetallische Knollen enthält, darunter Nickel, Kobalt und Mangan Globaler Markt für Tiefseebergbau: Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (über 34% CAGR) [4]

Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (über 34% CAGR) Zielmineralien: Unterseeische polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan [5] , die in Kampfflugzeugen [6] , nuklearen U-Booten [7] , und Hyperschallraketen verwendet werden [8]

Unterseeische polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan , die in Kampfflugzeugen , nuklearen U-Booten , und Hyperschallraketen verwendet werden Überlegenheit der Erzgehalte: Polymetallische Knollen aus der Tiefsee weisen deutlich höhere Kobaltgehalte auf als landbasierte Vorkommen[9]



Seit über einem Jahrhundert bedeutete die Gewinnung dieser Metalle vor allem eines: die Erde aufzureißen. Berge zu sprengen. Tunnel Tausende von Metern tief in den Untergrund zu treiben. Gemeinschaften zu verdrängen. Grundwasserleiter zu verunreinigen. Jahrzehntelang auf Genehmigungen zu warten.

Die Ergebnisse sind vorhersehbar gewesen. Die Erzgehalte an Land gehen zurück. Die Umweltschäden nehmen zu. Genehmigungsverfahren dauern mittlerweile absurd lange. Und die geopolitische Konzentration der Verarbeitung, wobei China 80% der globalen Kobaltveredelung und 90% der Verarbeitung seltener Erden kontrolliert, hat Lieferketten für Mineralien zu Instrumenten strategischer Einflussnahme gemacht.[10]

Doch was wäre, wenn es eine grundsätzlich bessere Quelle gäbe? Höhere Gehalte. Geringere Umweltbelastung. Ein Zeitrahmen von Monaten statt Jahrzehnten.

Diese gibt es. Sie werden polymetallische Knollen genannt. Und ein Unternehmen, Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7), baut ein Geschäftsmodell rund um deren Gewinnung auf.

21 Mrd Trockentonnen polymetallischer Knollen 29 Jahre Durchschnittliche Genehmigungsdauer für Landminen in den USA von der Entdeckung bis zur Produktion 4 Metalle Pro einzelne Knollenlagerstätte



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Das Problem des Bergbaus an Land

Traditioneller Bergbau ist das, was sich die meisten Menschen vorstellen, wenn sie das Wort hören: riesige Tagebaue, die in Berghänge geschnitten werden, unterirdische Schächte, die Tausende Meter tief in das Gestein getrieben werden, rund um die Uhr laufende Aufbereitungsanlagen und Absetzbecken (Tailings), die giftige Rückstände enthalten, die über Jahrhunderte bestehen bleiben können.

Das Ausmaß der Umweltzerstörung ist enorm. Eine einzelne große Kupfermine kann Zehntausende Hektar Land beeinträchtigen. Dammbrüche von Absetzbecken, wie die Katastrophe von Brumadinho im Jahr 2019 in Brasilien, können ganze Gemeinden flussabwärts zerstören. Saurer Grubenabfluss setzt noch Jahrzehnte nach der Schließung einer Mine Schwermetalle in Gewässer frei. In der Demokratischen Republik Kongo, die über 70% des weltweiten Kobalts produziert,[11] wurden handwerkliche Bergbauaktivitäten mit Kinderarbeit und schwerer Umweltverschmutzung in Verbindung gebracht.[12]

Dann gibt es noch das Problem der Zeit. Der durchschnittliche Genehmigungsprozess für eine neue Mine in den Vereinigten Staaten dauert im Schnitt 29 Jahre von der ersten Entdeckung bis zur ersten Produktion.[13] Neunundzwanzig Jahre Umweltverträglichkeitsprüfungen. Konsultationen mit Gemeinden. Rechtliche Auseinandersetzungen. Regulatorische Prüfungen. Aufbau der Infrastruktur.

Selbst wenn Geologen morgen in den USA eine massive neue Lagerstätte kritischer Mineralien entdecken würden, könnte das erste Erz voraussichtlich erst in den 2050er Jahren eine Verarbeitungsanlage erreichen.

Und hier liegt das sich verschärfende Problem: Die Erzgehalte an Land sind seit Jahrzehnten rückläufig. Die leicht zugänglichen Lagerstätten hochgradige, oberflächennahe Erze, die die Bergbauindustrie aufgebaut haben wurden zuerst abgebaut. Was übrig bleibt, ist zunehmend minderwertiges Material, bei dem mehr Gestein bewegt, mehr Energie verbraucht und mehr Abfall erzeugt werden muss, um die gleiche Menge an Metall zu gewinnen.

Die zentrale Spannung: Die Nachfrage nach kritischen Mineralien steigt stark an, angetrieben durch die Energiewende, die Rüstungsindustrie und die Unterhaltungselektronik, während das konventionelle Versorgungsmodell langsamer, teurer und umweltschädlicher wird. Genau deshalb verfolgt Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) einen völlig anderen Ansatz.

Was sind polymetallische Knollen?

Der Tiefseebergbau konzentriert sich auf sogenannte polymetallische Knollen - kartoffelgroße Konkretionen, die lose auf dem Meeresboden in Tiefen von 4.000 bis 6.000 Metern liegen. Sie entstehen über Millionen von Jahren, indem sich Metalle aus dem Meerwasser schichtweise um einen Kern anlagern, häufig um einen Haifischzahn oder vulkanisches Gestein, Schicht für kaum wahrnehmbare Schicht.

Diese sogenannten polymetallischen Knollen könnten eine der bedeutendsten mineralischen Entdeckungen überhaupt darstellen.



Jede Knolle ist ein konzentriertes Paket der Metalle, die die moderne Zivilisation am dringendsten benötigt: Mangan, Nickel, Kobalt und Kupfer, ergänzt durch Spuren seltener Erden, Titan und Lithium. Sie haben einen Durchmesser von etwa 4 bis 10 Zentimetern und liegen lose auf dem Meeresboden nicht im Gestein eingebettet, nicht unter Deckschichten begraben und ohne dass Sprengungen oder Bohrungen erforderlich sind, um sie zu gewinnen.



Die größte Konzentration dieser Knollen befindet sich in der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ), einem riesigen Gebiet der Tiefseeebene im östlichen Pazifik, etwa so groß wie die kontinentalen Vereinigten Staaten und rund 2.000 Kilometer vor der Westküste Mexikos gelegen. Allein die CCZ enthält schätzungsweise 21,1 Milliarden Tonnen trockener Knollen.[14]

Ein zweites bedeutendes Vorkommensgebiet liegt innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Cookinseln, die schätzungsweise 12 Milliarden Tonnen nasser Knollen beherbergt. Die AWZ der Cookinseln ist eine der wenigen Regionen mit einem etablierten regulatorischen Rahmen für Tiefsee-Mineralien, der auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung basiert. Im Februar 2026 haben die Regierung der Cookinseln und die Vereinigten Staaten eine Kooperationsvereinbarung zur Erforschung kritischer Mineralien und zur Sicherung von Lieferketten formalisiert und damit diese Region direkt mit den politischen Zielen der USA im Bereich kritischer Mineralien verknüpft.[15]

SEAS prüft eine Dual-Jurisdiktionsstrategie, die sowohl die CCZ als auch die AWZ der Cookinseln ins Visier nimmt ein Diversifikationsansatz, den kein anderes Unternehmen in dieser Bewertungsklasse verfolgt.

Überlegenheit der Erzgehalte: Die Zahlen lügen nicht

Hier wird der Vergleich zwischen landbasiertem Bergbau und Tiefsee-Knollen nicht nur interessant, sondern wirtschaftlich transformativ.



Polymetallische Knollen enthalten nicht nur die gleichen Metalle wie landbasierte Lagerstätten - sie enthalten diese in deutlich höheren Gehalten.

Zur Veranschaulichung: Eine landbasierte Nickelmine produziert Nickel. Eine landbasierte Kobaltmine produziert Kobalt. Ein einzelnes Feld polymetallischer Knollen liefert hingegen Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan aus ein und derselben Förderoperation.

Dieser Gehaltsvorteil hat direkte wirtschaftliche Auswirkungen. Höhere Gehalte bedeuten mehr Metall pro Tonne verarbeitetem Material und damit niedrigere Stückkosten, weniger Verarbeitungsschritte und höhere Margen.[16] Für ein Unternehmen wie SEAS, das diese Vorkommen bei einer Marktkapitalisierung von rund 26 Mio. CAD erschließt, während vergleichbare Unternehmen in denselben Regionen mit Milliarden bewertet sind, ist die Überlegenheit der Erzgehalte ein zentrales Element der Investmentthese.

Die Gewinnung polymetallischer Knollen ist vergleichbar mit dem Auffinden von Goldnuggets, die über einen Parkplatz verstreut sind. Robotische Sammler durchqueren den Meeresboden und ermöglichen eine KI-gestützte, selektive Förderung. Die Knollen werden über Steigrohre (Riser Pipes) zu Oberflächenschiffen transportiert, dort entwässert und anschließend zur Weiterverarbeitung an Land verschifft.





Zwei Welten der Rohstoffgewinnung

Der Unterschied zwischen landbasierten Bergbaumethoden und der Gewinnung von Tiefsee-Knollen ist nicht schrittweise er ist grundlegend.

Landbasierter Bergbau: Der konventionelle Ansatz

Die Erschließung einer traditionellen Mine beginnt mit der Entfernung des sogenannten Deckgebirges also Gestein, Boden und Vegetation, die über dem Erzvorkommen liegen. Bei Tagebauen kann dies bedeuten, hunderte Meter Material abzutragen. Bei Untertagebau hingegen müssen Schächte und Tunnel gebohrt, Belüftungssysteme installiert und das Eindringen von Grundwasser kontrolliert werden.



Sobald das Erz freigelegt ist, wird es gebohrt, gesprengt, auf Transportfahrzeuge geladen, zu Aufbereitungsanlagen gebracht, zu feinen Partikeln zermahlen und anschließend durch chemische oder thermische Verfahren verarbeitet. Das Abraumgestein und die chemischen Rückstände werden in speziell angelegten Anlagen gelagert, die praktisch dauerhaft überwacht und instand gehalten werden müssen.

Der gesamte Prozess erfordert enorme Energieeinsätze, einen massiven Wasserverbrauch und eine umfangreiche Oberflächeninfrastruktur Straßen, Stromleitungen, Aufbereitungsanlagen, Unterkünfte für Arbeitskräfte sowie Einrichtungen zur Abfalllagerung.

Tiefsee-Knollenförderung: Ein völlig anderes Modell

Polymetallische Knollen liegen lose auf dem Meeresboden. Kein Abtragen von Deckschichten. Keine Bohrungen oder Sprengungen. Keine Absetzbecken. Höhere Erzgehalte. Mehrmetall-Vorkommen. Keine 29-jährigen Genehmigungsverfahren.

Der Förderprozess nutzt robotische Sammler, die den Meeresboden durchqueren und Knollen mittels KI-gestützter, selektiver Ernte aufnehmen können, wobei biologische Strukturen umgangen werden können. Die gesammelten Knollen werden über Steigrohrsysteme zu Oberflächenschiffen transportiert, dort entwässert und anschließend auf Transportschiffe verladen, die sie zur Weiterverarbeitung an Land bringen.[17]

Die Technologie wurde bereits im Pilotprojekt von TMC im Jahr 2022 erprobt.[18] Die zugrunde liegende Technik stammt direkt aus der Offshore-Öl- und Gasindustrie. Genau deshalb hat SEAS ein Managementteam aufgebaut, das tief in dieser Branche verwurzelt ist. Das Team hat solche Operationen bereits durchgeführt nur bislang mit einem anderen Rohstoff.

Warum das für SEAS (WKN: A420P7) wichtig ist: Die Technik hinter der Gewinnung von Tiefsee-Knollen basiert direkt auf Verfahren aus der Offshore-Öl- und Gasindustrie Steigrohrsysteme, dynamisch positionierte Schiffe, Unterwasserrobotik und Operationen in extremen Tiefen. Genau deshalb hat SEAS CEO James Deckelman verpflichtet, einen Offshore-Veteranen mit 25 Jahren Erfahrung und ehemaligen CXO eines an der NYSE gelisteten Unternehmens, der seine milliardenschwere Tiefwasser-Expertise aus Tätigkeiten bei ConocoPhillips und BP auf den Tiefseebergbau überträgt. Er ist kein Bergbau-Manager, der Offshore-Operationen erst erlernen muss er ist ein Offshore-Experte, der bewährtes Know-how auf eine neue Rohstoffkategorie anwendet.

Die Umweltgleichung

Der Umweltvergleich zwischen landbasiertem Bergbau und der Gewinnung von Tiefsee-Knollen ist keineswegs knapp und die Richtung könnte überraschen.



Kritiker des Tiefseebergbaus werfen berechtigte Fragen zu den Auswirkungen auf Tiefsee-Ökosysteme auf: Sedimentwolken durch Förderaktivitäten, Störungen von Lebensgemeinschaften am Meeresboden sowie mögliche Auswirkungen auf Organismen in mittleren Wasserschichten. Diese Bedenken verdienen ernsthafte wissenschaftliche Aufmerksamkeit, und verantwortungsvolle Betreiber müssen ihnen durch strenge Umweltüberwachung und geeignete Minderungsmaßnahmen begegnen.



Doch jede ehrliche Bewertung muss die Auswirkungen der Tiefseegewinnung mit der Alternative vergleichen: Was geschieht, wenn wir keine Knollen fördern und stattdessen den landbasierten Bergbau weiter ausweiten, um die stark steigende Nachfrage nach kritischen Mineralien zu decken.

Der ökologische Fußabdruck des landbasierten Bergbaus

Abholzung: Neue Minen erfordern häufig die Rodung tropischer und borealer Wälder. Indonesien und die Philippinen, wichtige Nickelproduzenten, haben eine extensive Abholzung im Zusammenhang mit der Ausweitung des Bergbaus erlebt. [19]

Neue Minen erfordern häufig die Rodung tropischer und borealer Wälder. Indonesien und die Philippinen, wichtige Nickelproduzenten, haben eine extensive Abholzung im Zusammenhang mit der Ausweitung des Bergbaus erlebt. Risiko von Absetzbecken (Tailings-Dämmen): Weltweit existieren etwa 18.000 aktive Absetzbecken. Deren Versagen hat zu katastrophalen Umwelt- und humanitären Tragödien geführt. [20]

Weltweit existieren etwa 18.000 aktive Absetzbecken. Deren Versagen hat zu katastrophalen Umwelt- und humanitären Tragödien geführt. Saurer Grubenabfluss: Wenn sulfidreiches Gestein mit Luft und Wasser in Kontakt kommt, entsteht Schwefelsäure, die Schwermetalle in Gewässer auslaugt ein Prozess, der noch Jahrhunderte nach Beendigung des Bergbaus andauern kann.

Wenn sulfidreiches Gestein mit Luft und Wasser in Kontakt kommt, entsteht Schwefelsäure, die Schwermetalle in Gewässer auslaugt ein Prozess, der noch Jahrhunderte nach Beendigung des Bergbaus andauern kann. Wasserverbrauch: Bergbau gehört zu den wasserintensivsten industriellen Tätigkeiten. In wasserarmen Regionen entsteht dadurch direkte Konkurrenz mit Landwirtschaft und lokalen Gemeinschaften.

Bergbau gehört zu den wasserintensivsten industriellen Tätigkeiten. In wasserarmen Regionen entsteht dadurch direkte Konkurrenz mit Landwirtschaft und lokalen Gemeinschaften. Menschliche Kosten: Umsiedlung von Gemeinschaften, dokumentierte Kinderarbeit im handwerklichen Kobaltabbau sowie gesundheitliche Auswirkungen auf Bergbaugemeinden und nachgelagerte Bevölkerungen.[21]

Der ökologische Fußabdruck der Tiefseegewinnung

Keine Abholzung: Die Operationen finden tausende Kilometer vom Festland entfernt statt. [22]

Die Operationen finden tausende Kilometer vom Festland entfernt statt. Keine Absetzbecken: Es entstehen keine giftigen Rückstände, die dauerhaft gelagert werden müssen.

Es entstehen keine giftigen Rückstände, die dauerhaft gelagert werden müssen. Keine Umsiedlung von Gemeinschaften: Die Tiefseeebene ist nicht von Menschen bewohnt.

Die Tiefseeebene ist nicht von Menschen bewohnt. Kein saurer Grubenabfluss: Es gibt keine Freilegung sulfidreicher Gesteine.

Es gibt keine Freilegung sulfidreicher Gesteine. Sedimentstörungen: Der zentrale Umweltfaktor dieser kann jedoch durch Technologie, betriebliche Verfahren und sorgfältige Standortwahl gesteuert werden.

Diese Vorteile gehen jedoch mit Risiken einher: Die Förderung von Tiefsee-Knollen würde einzigartige Lebensräume der Tiefsee dauerhaft entfernen, Sedimentwolken erzeugen, empfindliche Ökosysteme in der Tiefsee stören und langfristige Auswirkungen mit sich bringen, die wissenschaftlich bislang weder vollständig quantifiziert noch ausreichend gemindert wurden.[23]

SEAS (WKN: A420P7) hat angekündigt, Technologien mit möglichst geringer Umweltbelastung einzusetzen, darunter potenziell KI-gesteuerte Roboter für eine selektive Förderung mit Systemen zur Vermeidung von Meereslebewesen. Dieser Ansatz soll ökologische Störungen minimieren und gleichzeitig die Ressourcengewinnung maximieren.

Die Frage ist nicht, ob die Tiefseegewinnung keinerlei Umweltauswirkungen hat - das hat keine Form der Rohstoffgewinnung. Die entscheidende Frage ist, ob sie besser ist als die Alternative. Und die Alternative besteht darin, den zerstörerischen landbasierten Bergbau weiter auszuweiten, um eine Nachfrage zu decken, die nicht nachlässt.

Der Zeitvorteil

Vielleicht ist kein Vergleich zwischen landbasiertem Bergbau und Tiefseebergbau für Investoren wichtiger als der Zeitfaktor.

Die durchschnittliche Genehmigungsdauer für eine neue Mine in den Vereinigten Staaten beträgt 29 Jahre von der ersten Entdeckung bis zur ersten Produktion.[24]

Das ist keine Übertreibung, sondern die dokumentierte Realität moderner Bergbauregulierung: Umweltverträglichkeitsprüfungen, öffentliche Konsultationsphasen, rechtliche Anfechtungen durch Umweltgruppen, Abstimmungen zwischen Bundes- und Landesbehörden, Klärung von Wasserrechten, Untersuchungen kultureller Ressourcen sowie Konsultationen zu gefährdeten Arten.



Jeder einzelne dieser Schritte ist für sich genommen sinnvoll. Zusammen jedoch schaffen sie einen Zeitrahmen, der grundlegend unvereinbar mit der Dringlichkeit der Herausforderung rund um kritische Mineralien ist.



Chinas Exportbeschränkungen für kritische Mineralien gegenüber US-Rüstungsunternehmen gelten jetzt. Die Nachfrage nach Batteriemetallen im Zuge der Energiewende steigt jetzt. Die Lieferketten der Verteidigungsindustrie sind jetzt eingeschränkt.



Der Tiefseebergbau unter dem neuen NOAA-Regelwerk folgt hingegen einem völlig anderen Zeitplan.

Im April 2025 unterzeichnete Präsident Trump die Executive Order 14285[25], mit der Tiefsee-Mineralien zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt und NOAA angewiesen wurde, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.[26] Am 21. Januar 2026 verabschiedete NOAA anschließend eine historische Regeländerung, die den Genehmigungsprozess drastisch verkürzt hat.[27] Erstmals können Unternehmen gleichzeitig Explorationslizenzen und Genehmigungen für die kommerzielle Förderung beantragen. Zuvor erfolgten diese Schritte nacheinander: zunächst Exploration, dann jahrelange Umweltprüfungen und anschließend die Genehmigung zur kommerziellen Nutzung.

Was früher Jahrzehnte an aufeinanderfolgenden Schritten erforderte, erfolgt nun in einem komprimierten Zeitrahmen von Monaten bis wenigen Jahren.

29 Jahre Durchschnittliche Genehmigungsdauer für Landminen in den USA Jan. 2026 Inkrafttreten der NOAA-Regeländerung

Zeitlicher Vorteil von SEAS: Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) schloss seine strategische Neuausrichtung am 26. Januar 2026 ab nur fünf Tage nach Inkrafttreten der historischen NOAA-Regeländerung. Damit trat das Unternehmen genau zu dem Zeitpunkt in den Sektor ein, als sich der regulatorische Zeitrahmen von Jahrzehnten auf Monate verkürzte. Das Management hat das vierte Quartal 2026 als Ziel für die Vergabe einer Konzession definiert ein potenzieller Katalysator, der SEAS vom strategischen Konzept hin zu einer durch Vermögenswerte gestützten Explorationsphase voranbringen könnte.Derzeit besitzt SEAS noch keine Rechte an Unterwasser-Mineralvorkommen.

Die Dimension, die alles verändert

Die Größe der Meeresboden-Mineralressourcen lässt sich kaum vermitteln, ohne Zahlen zu nennen, die fast unglaublich erscheinen. Doch diese Daten sind peer-reviewed, wissenschaftlich dokumentiert und geologisch bestätigt.

Die CCZ könnte mehr Nickel, Kobalt und Mangan enthalten als alle bekannten landbasierten Reserven zusammen.[28] nicht mehr als die Reserven eines einzelnen Landes, sondern mehr als die aller Länder insgesamt.

Die AWZ der Cookinseln ergänzt dies um etwa 12 Milliarden Tonnen (nass) an Knollen. Sie gehört zu den wenigen Regionen mit einem etablierten regulatorischen Rahmen für Tiefsee-Mineralien, der auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung basiert. Im Februar 2026 haben die Regierung der Cookinseln und die Vereinigten Staaten eine Kooperationsvereinbarung zur Erforschung kritischer Mineralien und zur Sicherung von Lieferketten formalisiert und diese Region damit direkt an die strategischen Ziele der USA im Bereich kritischer Mineralien angebunden.[29]

Und dennoch: Trotz dieses enormen Ressourcenpotenzials wurden in keiner der beiden Regionen bisher kommerzielle Fördergenehmigungen erteilt. Die Branche steht ganz am Anfang ihrer Entwicklungskurve. Die Unternehmen, die sich frühzeitig positionieren durch den Erwerb von Konzessionen, die Einreichung von Anträgen und den Aufbau von Beziehungen zu Regulierungsbehörden, bevor der Wettbewerb intensiver wird werden den Sektor für Jahrzehnte prägen.

Der Markt für Tiefseebergbau wird voraussichtlich von 4,6 Milliarden USD im Jahr 2025[30][31] auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 34% entspricht.[32]

SEAS (WKN: A420P7) gehört zu den wenigen börsennotierten Unternehmen, die eine Dual-Jurisdiktionsstrategie sowohl in der CCZ als auch in der AWZ der Cookinseln verfolgen, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 27 Mio. CAD. Der Branchenführer The Metals Company (NASDAQ: TMC) ist im Entwicklungsprozess weiter fortgeschritten, verfügt über eigene Fördertechnologien, hält von der ISA unterstützte Explorationsverträge und hat bereits Pilotprojekte durchgeführt.[33] SEAS geht davon aus, dass seine frühe Positionierung und der duale Ansatz einen differenzierten Einstiegspunkt in diesen Sektor bieten könnten.

Die Investmentthese: Warum SEAS

Die in diesem Bericht dargestellten Daten führen zu einer klaren Schlussfolgerung: Tiefsee-Polymetallknollen stellen eine grundsätzlich überlegene Quelle für kritische Mineralien dar mit höheren Gehalten, geringerer Umweltbelastung, verkürzten Zeitrahmen und einer Ressourcenbasis, die alles an Land verfügbare deutlich übertrifft.



Für Investoren stellt sich nicht die Frage, ob diese Ressource erschlossen wird. Der Kursanstieg von The Metals Company um 450% im Jahr 2025 hat dies bereits gezeigt. Japans aktive Testabbauprogramme bestätigen es. Die Executive Orders der US-Regierung und die beschleunigten regulatorischen Prozesse haben es zur politischen Priorität gemacht.



Die entscheidende Frage ist vielmehr, wer von dieser Entwicklung profitieren wird und zu welchem Einstiegspunkt.

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) bietet eine Kombination von Faktoren, die im Micro-Cap-Rohstoffsektor selten ist:

Die richtige Ressource: Polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan in einem einzigen Mehrmetall-Vorkommen

Polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan in einem einzigen Mehrmetall-Vorkommen Die richtigen Jurisdiktionen: Doppelte Ausrichtung auf die CCZ und die AWZ der Cookinseln - beide Regionen werden auch von Wettbewerbern adressiert, die deutlich höher bewertet sind

Doppelte Ausrichtung auf die CCZ und die AWZ der Cookinseln - beide Regionen werden auch von Wettbewerbern adressiert, die deutlich höher bewertet sind Der richtige Zeitpunkt: Eintritt in den Sektor wenige Tage nach der historischen NOAA-Regeländerung, die Genehmigungsprozesse erheblich verkürzt hat [34]

Eintritt in den Sektor wenige Tage nach der historischen NOAA-Regeländerung, die Genehmigungsprozesse erheblich verkürzt hat Das richtige Team: Ein Offshore-Veteran mit 25 Jahren Erfahrung und ehemaliger CXO eines NYSE-Unternehmens, Deckelman bringt milliardenschwere Tiefwasser-Expertise aus Tätigkeiten bei ConocoPhillips und BP in den Tiefseebergbau ein

Ein Offshore-Veteran mit 25 Jahren Erfahrung und ehemaliger CXO eines NYSE-Unternehmens, Deckelman bringt milliardenschwere Tiefwasser-Expertise aus Tätigkeiten bei ConocoPhillips und BP in den Tiefseebergbau ein Die richtige Struktur: Etwa 23,9 Millionen Aktien nach der Finanzierung (nicht verwässert), 24,9 Millionen vollständig verwässert, rund 4,22 Mio. USD frisches Kapital für etwa 12 Monate Laufzeit sowie keine Altlasten durch frühere Verwässerungen

Der kurzfristige Katalysator ist klar definiert: die Vergabe einer CCZ-Lizenz, die laut Management bereits im vierten Quartal 2026 erfolgen könnte. Sollte es SEAS gelingen, lizenzierte Meeresboden-Assets zu sichern, würde sich das Unternehmen von einem strategischen Konzept zu einem asset-gestützten Explorationsunternehmen entwickeln - ein Meilenstein, der eine deutliche Neubewertung durch den Markt auslösen könnte. Derzeit besitzt SEAS noch keine Rechte an Unterwasser-Mineralvorkommen.



Im Rohstoffsektor wurde frühe Positionierung historisch häufig belohnt. Investoren, die das Lithium-Thema im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen vor 2022 erkannt haben, diejenigen, die die Renaissance der Kernenergie frühzeitig gesehen haben, sowie Investoren in TMC, die den Tiefseebergbau vor 2025 verstanden haben, profitierten jeweils davon, vor der breiten Marktanerkennung eingestiegen zu sein. Frühere Entwicklungen in anderen Sektoren garantieren jedoch keine vergleichbaren Ergebnisse für SEAS.



Für Investoren, die sich am potenziellen Superzyklus kritischer Mineralien beteiligen möchten und die Verwundbarkeit der US-Lieferketten als eine zentrale Investmentchance betrachten, ist Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) ein Unternehmen, das man im Blick behalten sollte.



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Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

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Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 04.15.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 10:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

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Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen des Distributors enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit angemessener Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Fehler, Auslassungen oder unrichtige Angaben. Dies gilt auch für sämtliche Darstellungen, Zahlen und Einschätzungen, die von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußert werden.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

[1] https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

[2] https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

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[28] https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/

[29] https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!SEAS-3783870/C/SEAS

[30] https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/marine-mining-market-101570

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[33] http://public.com/stocks/tmc/market-cap

[34] https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/21/2026-01044/deep-seabed-mining-revisions-to-regulations-for-exploration-license-and-commercial-recovery-permit

Enthaltene Werte: CA24378A1012