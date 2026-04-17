Vonovia will 1,25 Euro je Aktie ausschütten - und das beim Zufluss steuerfrei. Für die Aktionäre des DAX-Konzerns klingt das nach einem klaren Pluspunkt. Doch hinter der attraktiven Dividende steckt eine steuerliche Besonderheit, die Anleger des Bochumer Immobilienkonzerns kennen sollten.Vonovia lockt Anleger in diesem Frühjahr mit einer attraktiven Ausschüttung. Für das Geschäftsjahr 2025 sollen 1,25 Euro je Aktie gezahlt werden. Besonders interessant: Die Dividende soll vollständig aus dem steuerlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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