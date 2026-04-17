* Unser Gold-Preisbänder-Indikator verweist auf neue Hochs* Ein sehr bullishes Signal auch für ausgewählte Minenaktien

Liebe Leser,



Ende Januar 2026 begann im Edelmetallsektor die erste größere Korrektur seit 2022. In den drei Jahren zuvor war der Goldpreis von 1.614 $ pro Unze auf ein Hoch von 5.608 $ gestiegen, ein Plus von fast 250%. Bei Silber war der Kursanstieg sogar noch größer.



Vor diesem Hintergrund muss diese Korrektur als vollkommen normale Entwicklung angesehen werden. Aus unserer analytischen Sicht stellt sie eine willkommene Kaufgelegenheit für Anleger dar, die bei dieser starken Edelmetallhausse bisher nicht dabei gewesen sind. Da die fundamentalen Triebfedern dieser Hausse weiterhin sehr stark sind, werden die Kurse im Anschluss an diese Verschnaufpause auf neue Hochs steigen. Daran habe ich keine Zweifel.

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