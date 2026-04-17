Dublin (www.anleihencheck.de) - Das Jahr begann für Anleiheinvestoren vielversprechend: Die sinkende Inflation nährte Hoffnung auf niedrigere Zinsen, und die Anleiherenditen gingen zurück, so Daniel Loughney, Anleihechef bei Mediolanum International Funds.Im März habe der Iran-Konflikt die Märkte jedoch auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Der Ölpreis sei in die Höhe geschossen, die Erwartungen an die Geldpolitik seien neu justiert worden, die Anleiherenditen seien gestiegen und risikoreiche Anlagen hätten nachgegeben. Anleger sollten ihren Blick nun auf die langfristigen Auswirkungen richten und dabei auch Themen berücksichtigen, die zuletzt weniger in den Schlagzeilen zu finden gewesen seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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