Die Börse ist kein Kasino - das haben der jüngste Boom und der folgende Absturz bei Silber gezeigt. Wer langfristig bestehen will, braucht an der Börse keine Kristallkugel, sondern klare Spielregeln. Die vergangenen Wochen haben es mal wieder gezeigt: Money Management ist das unscheinbare Rückgrat jedes erfolgreichen Anlegers - so unspektakulär wie ein Sicherheitsgurt im Auto. In unserem Börsendienst war Silber wie überall das große Thema. Warnungen vor einem Absturz sind unsexy, doch genau wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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