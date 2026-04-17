Markel Insurance hat seine Produktpalette für Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche erweitert. Finanzdienstleister können künftig zwischen einer klassischen E&O-Deckung und einer D&O-Deckung wählen oder beide Bausteine kombinieren. Auch die Deckungssummen sind gestiegen. Markel Insurance, der Versicherungsbereich der Markel Group Inc., bietet künftig erweiterten Versicherungsschutz für Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche. Ab sofort können Finanzdienstleister zwischen einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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